Строительство атомной электростанции открывает Узбекистану двери в элитный «ядерный клуб». Однако внятного ответа на вопрос, зачем нам это нужно, мы пока так и не получили. Дискуссии, которые поначалу велись в СМИ и соцсетях вокруг развития в стране мирного атома, затихли, все решения здесь полностью передоверены государству.

На бумаге ответ выглядят просто и логично: государство планирует продолжать модернизацию энергетической отрасли и ищет пути для достижения этой цели. Практически в каждом из своих больших выступлений президент Шавкат Мирзиёев затрагивает тему производства электроэнергии. Сектор стоял перед развилкой: реконструировать старые тепловые электростанции (ТЭС) либо строить современную генерацию.

Если думать о будущем, то выбора нет: лишь второй вариант дает шанс на качественный рывок в отрасли. За последние два года глава государства неоднократно критически выступил в отношении развития ТЭС, указав на убыточность производства электроэнергии на них и дороговизну строительства.

На волне активизации отношений Ташкента и Москвы, особенно в экономической области, в образовавшуюся нишу энергетических проектов стремительно смог войти ядерный гигант «Росатом». В декабре 2017 года российская корпорация и правительство Узбекистана подписали соглашение в области использования атомной энергии в мирных целях, которое предусматривает строительство первой АЭС в Узбекистане. Месяц спустя Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии депутатов Ташкентской области, назвал подписанный документ историческим, отметив, что строительство атомной станции — это завтрашний день национальной энергетики. В феврале этого года у нас уже появилась концепция атомной энергетики, станцию собираются начать строить в 2022 году, контракт может быть подписан уже до конца года нынешнего.

В сухом перечне фактов атомной летописи Узбекистана можно при завидной усидчивости в соцсетях найти ответ на любой вопрос — от проблем, связанных с безопасностью и экологичностью АЭС, до мельчайших нюансов ядерных технологий. Нет в поисковиках только лишь одного: широкого обсуждения самого грандиозного проекта в стране.

Первые дискуссии в СМИ о строительстве АЭС практически свелись к противостоянию радетелей атомного прогресса и последователей «зеленой» экономики. Конечно же, вообразить обсуждение вопросов строительства атомного объекта в Узбекистане еще три-четыре года назад было практически невозможно.

Во времена первого президента Ислама Каримова у АЭС в стране не было никаких шансов. В числе аргументов приводились пресловутая сейсмичность, нехватка кадров для обслуживания столь трудного объекта, а также возможная «ядерная» зависимость от страны-поставщика технологий. Сегодня все эти факторы никуда не исчезли, вернее, они совершенно исчезли из формата какого-либо обсуждения.

Легкий ажиотаж в СМИ вызвала новость о том, как депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса вдруг отправили на доработку закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях». Но поднять указательный палец в ожидании хоть какого-то всплеска эмоций не получилось. Толком так и не объяснив причину такого скоротечного демарша, народные избранники уже спустя полмесяца получили доработанный документ, дружно одобрив его в третьем чтении.

Вопрос экологии и общественного мнения, к сожалению, также не является сегодня триггером, способным повлиять на стратегическое решение о необходимости строить АЭС. Вот известная журналист-эколог, побывав на выбранной площадке новой станции у озера Тузкан, поделилась своими сомнениями по поводу темпов исследовательских работ. Вот известный блогер разместил ее материал у себя на странице в соцсетях.

Но не расходятся круги. Молчат коллеги, отвлеченные на более острые социальные темы, молчат и специалисты, экологи-партийцы, ученые. Вооружившись знаниями в интернете, закачивая их в блог, вряд ли можно всерьез навязать спор «Узатому» или Минэнерго. В ответ мы получим горы цифр, графиков, способные убедить людей, мало сведущих в атомной отрасли, что все под контролем.

Да и здесь уже формируется единодушие. По данным Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», решение о строительстве АЭС в Узбекистане поддерживают 85,6% опрошенных. Согласно результатам опроса, опубликованным Министерством энергетики, 83% респондентов согласились с утверждением «Я буду гордиться АЭС, построенной в Узбекистане» и 85,6% — с утверждением «Я буду поддерживать деятельность АЭС».

Не спешите записывать автора этих строк в противники строительства атомной станции. Ядерная энергетика — сегодня одна из самых безопасных и оптимальных технологий в мире. Но безопасность АЭС и ее острая необходимость в стране — это, простите, за банальный трюизм, две большие разницы. А вот в части необходимости за все это время я слышу мантры, которые меня совсем не убеждают.

И дело здесь не в пресловутом тезисе «может ли кухарка обсуждать АЭС». Вопросы, прежде всего, к экспертному научному сообществу. Сегодня многие его участники с легкостью переобулись на ходу, примкнув к лагерю атомщиков, буквально еще вчера пребывая в стане их противников. Любой стройный хор обычно всегда подпевает конъюнктуре и конформизму, когда речь заходит об отношении власти и общества.

Вынесу за скобки самый важный аргумент «против» — возможная стоимость станции, хотя как же без него. Оставим любимую тему комментаторов в соцсетях, бесконечно подсчитывающих деньги в бюджете. Да, и без нее нельзя. Цену, в конце концов, диктует рынок, и если нам это остро необходимо, то платить придется.

В качестве более весомого для меня аргумента «за» нам предлагается концепт мультипликативного эффекта от строительства АЭС: развитие инфраструктуры, загрузка сектора машиностроения, развитие наукоемких отраслей, стройные ряды атомщиков, взращенных дома и за рубежом. Да, предприятия и научные лаборатории стран-поставщиков, все это, безусловно, получат. Какой же отечественный завод можно загрузить под атомную отрасль, помимо стройиндустрии, мне сейчас трудно понять, а любое наукоемкое производство должно встроиться в мировую цепочку добавленной стоимости. Так просто в этот мир не пускают, даже если у тебя билет от «Росатома». Что до развития ядерной физики, которую мы могли потерять насовсем, то советский опыт доказывает ее существование и без атомной станции.

Возможно, что электроэнергия будущей АЭС полностью бы решила проблемы снабжения Афганистана? Недаром она будет построена поближе к границе с нашими соседями. Возможно, версия излишне конспирологична. Но и вариантов других не видно. Ради энергетической безопасности и высвобождения природного газа на экспорт? Согласно планам Минэнерго, к 2030 году мощность АЭС в Джизакской области составит в пределах 8-процентной доли от общего объема генерации страны. Это существенные цифры, но, судя по планам энергетиков, они вполне могут быть заменены другими видами энергетики, а газовые ТЭС по-прежнему остаются каркасом энергетики страны.

Строительство АЭС открывает Узбекистану двери в элитный «ядерный клуб». Некое стойкое дежавю от этой фразы. Мы ведь должны помнить, как уже вступали в другой клуб — производителей автомобилей. И машины вроде бы продолжаем производить, и отрасль целая есть. Хотя кто сегодня скажет, что автопромовский «клубный пиджак» нам удобен и приятен. В случае с атомной отраслью под общим мировым приглядом, надеюсь, такого не случится. Но это не означает, что разговор здесь должен вестись по правилам одностороннего движения, где государство принимает решения, а мы вынуждены соглашаться, подводя под общественным обсуждением атомной стройки жирную положительную черту.

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