Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 12 августа провел видеоселекторное совещание по вопросам повышения экспортного потенциала отраслей и регионов страны, привлечения инвестиций и расширения локализации производства продукции.

«Этот год — год инвестиций. Вся страна, весь мир наблюдает, что же произойдет в Узбекистане. Пока недостаточны результаты относительно предоставляемых нами льгот и текущих возможностей», — заявил на совещании президент (цитата по программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24»).

Он отметил, что руководители на местах «не работают системно по вопросам экспорта», а «заняты только погоней за цифрами». «Они не знают, как экспортируют предприятия, какие предоставили льготы и возможности. Без экспорта нет будущего ни у одного предприятия. Нет будущего страны», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в некоторых отраслях и регионах вопросы локализации и оптимизации импорта пущены на самотек, из-за чего объем импорта вырос по сравнению с прошлым годом.

«До сих пор мы не занимались локализацией, создали для них условия, но никто не понимает, что значит государство, Родина, страна, как прокормить завтра молодежь, народ. Как был импорт, так и остался… Каждый хоким, каждый министр должны заниматься этим — экспортом и инвестициями, и еще раз — экспортом и инвестициями. В будущем, если не будет рынка, не будем сажать ни хлопок, ни пшеницу. Что будет требовать рынок, то и будем выращивать. Раньше хлопок сажали и на крышах. Никакой выгоды не получал Узбекистан», — подчеркнул президент.

Он отметил, что глубокая переработка сырья позволила бы увеличить добавленную стоимость готовой продукции в разы. Сегодня в Узбекистане перерабатывается 1,1% молибдена, 12% природного газа, 21% цинка, 25% меди, 20% плодоовощной продукции и 46% пряжи.

В 2019—2021 годах намечено создать 45 агрологистических комплексов, 205 перерабатывающих мощностей и не менее 36 тысяч га интенсивных садов, на это планируется направить почти 1 млрд долларов.

«Сколько было бы продуктов… Сколько бы людей жили в богатстве, построили бы дома, обучали детей… Но мы не сделали этого. Это вопрос жизни и смерти», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил Кабинету Министров увеличить производство локализованных товаров во всех регионах и отраслях минимум на 20% в течение двух лет и подготовить программу локализации продукции, которая имеет высокую долю в структуре импорта.

«Экспорт — теперь это не желание, а обязанность», — сказал глава государства.