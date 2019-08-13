Вчера, 11 августа, завершился международный конкурс «Безопасный маршрут» V Армейских международных игр среди инженерно-саперных подразделений. Военные из Узбекистана удостоилась в нем третьего места, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

В битве инженеров-саперов, которая прошла на полигоне в Тюменской области России, команда Узбекистана с первых дней игр шла в тройке лидеров, отметили в пресс-службе.

Обстановка соревнований была максимально приближена к боевой. На 6000-метровой дорожке проложили более 250 имитационных, сигнальных и взрыво-зажигательных электропроводов. Заезд участников начался с условных авиаударов фронтовых бомбардировщиков Су-24 и боевого вертолета Ми-8.

Инженеры десантировались с высоты более 8 м из макета вертолета, преодолели штурмовую полосу, фасад двухэтажного дома и разминировали противопехотное минное поле. Затем «в бой» вступили четыре машины ТММ (тяжелый механизированный мост), которые за несколько минут навели автомобильный мост длиной 40 м, что, как отметили в пресс-службе Минобороны, вдвое больше по новым требованиям организаторов, чем в прошлые годы.

Затем маршрут был открыт для тяжелой гусеничной техники БАТ (бульдозер на артиллерийском тягаче) и ИМР (инженерная машина разграждения), которые выполнили засыпку воронок и разборку лесного завала.

По итогам конкурса первое место завоевала команда России. Второе место — у представителей Беларуси.

В отдельной номинации «Лучший экипаж БАТ-2» военнослужащие Узбекистана Шавкиддин Нарзуллаев и Феруз Гуччиев стали победителями.

Напомним, в 2017 и 2018 годах команда Узбекистана уже завоевывала 3-е место на этом конкурсе.

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