Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать международный инновационно-технологический центр «Инновационный город Каспия». Выступление туркменского лидела на первом Каспийском экономическом форуме опубликовала электронная газета «Золотой век».

Форум прошел в понедельник, 12 августа, в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря в Туркменистане. В мероприятии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а также представители правительств стран «Каспийской пятерки» — премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как отметил президент Туркменистана, необходимо уделить пристальное внимание созданию на Каспии системной технологической составляющей. «Мы должны последовательно наполнять наше сотрудничество инновационными смыслами с тем, чтобы именно они стали определять векторы будущего развития региона, его экономики и социальной сферы», — сказал он.

Международный инновационно-технологический центр «Инновационный город Каспия» станет «своеобразной лаборатории идей», где, по замыслу Гурбангулы Бердымухамедова, ученые, специалисты, представители фундаментальной и прикладной науки из прикаспийских и других государств смогут вместе работать над созданием нового технологического уклада для Каспия, вырабатывать модели инновационного сотрудничества, решения по каспийской проблематике — энергетической, индустриальной, логистической, инфраструктурной, экологической.

«Вся наша деятельность на Каспии должна быть строго обоснована научными исследованиями, сопровождаться технологическими разработками», — считает президент Туркменистана.

Он также предложил создание при «Инновационном городе Каспия» кластера «Цифровая экономика», чтобы обеспечить цифровизацию деятельности основных сфер экономики прикаспийских государств.

Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на науке и в деле сохранения экологического баланса Каспия и его биоразнообразия. «Все экономические проекты в Каспийском бассейне должны осуществляться на основе высоких международных экологических стандартов», — подчеркнул он.

Глава Туркменистана предложил создать новую Каспийской экологической программы как комплекс природоохранных мер, нацеленных на сохранение и рациональное использование природных ресурсов Каспийского моря.

Эта программа также могла бы осуществлять функцию мониторинга экологической обстановки на Каспии и формировать рекомендации правительствам прибрежных стран. «Туркменистан готов к предметному рассмотрению этого вопроса со всеми заинтересованными партнерами», — добавил туркменский лидер.

«Мы твердо убеждены, что экология не может быть заложницей экономических и коммерческих выгод. Это — принципиальная и ответственная позиция, которую наша страна последовательно отстаивает с трибун авторитетных международных организаций», — заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, в апреле 2018 года президент Туркменистана в ходе визита в Ташкент предложил Узбекистану изучить возможность использования портовой инфраструктуры на Каспийском побережье. Гурбангулы Бердымухамедов сообщил тогда, что Туркменистан готов к совместной работе по созданию коридора по маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Южный коридор «с выходом как на европейский, так и на ближневосточные рынки».