Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении ряда особо тяжких преступлений. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов, передает агентство «Кабар».

По словам генпрокурора, экс-глава государства подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядков, препятствии следствию, захвате заложников, убийстве и попытке убийства.

В отношении соратников Алмазбека Атамбаева, оказавших сопротивление спецслужбам во время его задержания, начато несколько досудебных производств.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент готовил государственный переворот. Он сообщил, что Атамбаев намеренно собрал у себя дома 500 человек, в основном детей, женщин и стариков.

«Ему нужна была кровь, тогда бы, обвинив власть, он мог провести госпереворот», — сказал глава ведомства. В доме экс-президента, по словам Опумбаева, нашли снайперскую винтовку, пистолеты, ружья и патроны.

Алмазбек Атамбаев, ранее лишенный статуса неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе спецоперации.