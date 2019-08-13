Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) планируют реализовать совместные региональные проекты в Афганистане, заявил министр инвестиций и внешней торговли страны Сардор Умурзаков во вторник.

Делегация АБИИ во главе с президентом банка Цзинь Лицюнем находится в Узбекистане для переговоров с правительством страны по обсуждению перспективных направлений сотрудничества.

«С учетом нашей вовлеченности в экономические и торговые отношения с Афганистаном мы договорились делать вместе региональные проекты… Им нужны проекты в Афганистане», — сказал министр по итогам бизнес-брифинга в рамках визита делегации АБИИ. Глава ведомства отметил, что речь идет о крупных проектах в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики.

Цзинь Лицюнь в ходе бизнес-брифинга отметил, что в АБИИ «с нетерпением ждут, чтобы начать наше партнерство (с Узбекистаном — ред.) за пределами Центральной Азии». По его оценке, участие Узбекистана имеет ключевое значение для деятельности банка в регионе.

Ранее сообщалось, что правительство страны и АБИИ подписали соглашение по реализации комплекса проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и строительства автомобильных дорог в Бухарской области на сумму свыше 600 млн долларов.

Напомним, в 2017 году Узбекистан и Афганистан подписали соглашения о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф — Шиберган — Маймана — Герат» и линии электропередачи «Сурхан — Пули-Хумри».