Землю в отстающих районах и городах будут отводить под общественные и государственные нужды, соответствующие поправки предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 9 августа, сообщила Norma.uz.

Согласно документу, если район и город отстают в социально-экономическом развитии, земля там отводится, в первую очередь, для строительства социально значимых и инфраструктурных объектов.

Какие это именно районы и города, определит Министерство экономики и промышленности по согласованию с Кабинетом Министров. Порядок отвода земли для бизнеса и градостроительства через электронный аукцион в данном случае не применяется.