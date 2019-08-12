Шесть грузовых автомобилей из Узбекистана, Таджикистана и Китая стартовали в субботу в пилотном автопробеге по маршруту Термез-Душанбе-Кашгар по территории трех государств, сообщила пресс-служба министерство транспорта Узбекистана.

В нем принимают участие по две единицы грузового автотранспорта из Узбекистана, Таджикистана и Китая. Общий пробег по маршруту следования автокаравана составит 1,4 тысячи км.

По данным Минтранспорта, проект, стартовавший в логистическом Termez Cargo Centre, направлен на активизацию автотранспортных маршрутов в Китай через территорию Таджикистана.

Логистический центр Termez Cargo Centre, расположенный в Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с Афганистаном, способен одновременно принимать до 300 грузовых машин, а также имеет подъездные железнодорожные пути и склады для хранения контейнеров.