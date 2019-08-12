Paynet.uz это удобное мобильное приложение для iOS и Android, с помощью которого можно оплатить около 400 различных сервисов и услуг прямо со смартфона. А значит, больше не нужно тратить деньги на транспорт, а потом стоять в очереди для оплаты за свет, газ, холодную воду или штрафов в отделениях УБДД. Все это и многое другое можно оплатить за 10 секунд в любое время из дома или с работы. И не стоит переживать, что не будет квитанции. В приложении можно распечатать подробную квитанцию об оплате, чтобы показать инспектору при проверке.

Paynet делает оплату услуг не только быстрой, но и выгодной. Сразу после установки на смартфон в приложении появляется бонусная карта. На нее возвращается 1,5% от любой оплаты, кроме коммунальных, государственных услуг и услуги «Плати на месте».

Например: оплачиваете 100 тысяч сумов за интернет — на бонусную карту вернется кэшбек 1500 сумов. Оплачиваете 50 тысяч сумов за телефон — начислят кэшбек 750 сумов. Бонус можно потратить тут же на оплату любых услуг. Это значит, теперь можно оплачивать за интернет, мобильную связь, страховку, цифровое телевидение и каждый раз зарабатывать на этом.

А теперь Paynet предоставляет еще больше бонусов своим пользователям. С 12 августа компания запускает акцию «Денежный понедельник!», в рамках которой у каждого появился шанс заработать до 300 тысяч сумов в неделю без особых усилий, всего лишь поделившись с друзьями и родственниками собственной ссылкой.

Четыре понедельника подряд Paynet будет выплачивать деньги своим пользователям. Первый розыгрыш состоится уже 19 августа.





Как принять участие в акции и заработать до 300 тысяч сумов в неделю

1. Установить или обновить мобильное приложение Paynet.uz.

2. Найти свою уникальную ссылку: Главное меню → Денежный понедельник! → Поделиться.

3. Поделиться ссылкой с друзьями и убедиться, что они впервые оплатили любую услугу в установленном приложении.

4. Дождаться результатов розыгрыша в следующий понедельник.

Каждую неделю вознаграждение будет выплачиваться 10 победителям:

1−3 место — 300 тысяч сумов;

4−5 место — 150 тысяч сумов;

6−8 место — 50 тысяч сумов;

9−10 место — 10 тысяч сумов.

Когда друзья скачают приложение по уникальной ссылке и произведут первую оплату, телефонный номер поделившегося ссылкой сразу появится в списке участников. Каждое скачивание повышает шанс на выигрыш. Розыгрыш будет проходить по понедельникам с помощью генератора случайных чисел. Победители получат выигрыш на бонусную карту в приложении. Бонус можно потратить здесь же на оплату любого сервиса или услуги.

Организаторы будут публиковать список победителей каждую неделю на сайте, в мобильном приложении, а также персонально обзванивать выигравших.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−202−07−07

Сайт: paynet.uz

Скачать мобильное приложение Paynet.uz для iOS и Android

На правах рекламы.