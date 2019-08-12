17−18 августа в Узбекистане будет проводиться всенародный благотворительный хашар. Распоряжение об этом издало правительство страны, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

С 15 по 30 августа по всем регионам республики пройдет месячник благоустройства и чистоты.

Всенародные хашары в Узбекистане традиционно проводятся в преддверии праздника Навруз (21 марта) и Дня независимости (1 сентября).

Напомним, что постановлением Кабинета Министров №349 «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Републике Узбекистан» от 10 мая 2018 года, хашар проводится исключительно на добровольных началах. Хашар проводится строго на территории организации, в которой работают участники хашара, с соблюдением норм охраны труда и безопасности. Категорически запрещается заставлять в ходе хашара выполнять иные виды общественных работ, включая строительно-ремонтные.