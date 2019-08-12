Кинолог из команды Узбекистана установил рекорд в конкурсе «Верный друг» в рамках V Армейских международных игр под Москвой, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны страны.

Военный кинолог Садык Дилмуродов со своим партнером — бельгийской овчаркой малинуа по кличке Клифт — пробежали 1600 м за 5,59 минуты.

«Участник из Узбекистана установил рекорд в дог-биатлоне (индивидуальной гонке). Такого результата в этом конкурсе за пять лет никто не добился», — говорится в сообщении Минобороны.





Рекордный результат позволил команде Узбекистана по итогам конкурса занять второе место, разделив его с соперниками из Беларуси. Победу одержали кинологии России, третье место заняли военные Казахстана.

Судейская коллегия оценивала правильность прохождения маршрута, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находиться впереди вожатого.

В международном кинологическом конкурсе приняли участие военные специалисты из пяти стран. Команды состояли из 10 человек и 5 служебных собак.