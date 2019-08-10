Команда Министерства обороны Узбекистана заняла второе место на конкурсе ремонтных подразделений «Рембат» в рамках V Армейских международных игр (АрМи-2019), сообщила пресс-служба Минобороны.

Соревнования проходили с 4 по 10 августа на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института. Помимо Узбекистана в них приняли участие представители России, Венесуэлы, Конго, Лаоса, Мозамбика, Камбоджи и Иордании.

Конкурс состоял из четырех этапов: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Военно-техническая эстафета», «Смешанная эстафета». Участникам нужно было пройти индивидуальную гонку на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1, показать навыки в стрельбе из огнестрельного оружия, состязаться в военно-технической эстафете.

Победителями конкурса стали представители России. Тройку сильнейших замкнули военные Лаоса.

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Фото: УзА.