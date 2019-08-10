Грузовой автомобиль со свежеспиленными стволами карагача возрастом около 40−50 лет был задержан во время экологического рейда в Ташкенте 8 августа, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и окружающей среды.

Владелец груза — житель Ташкентской области Б. Саипназаров (1978 г. р.) — не смог предоставить документы, подтверждающие законность вырубки деревьев. Он заявил, что карагачи были спилены на территории санатория «Бустон» в Кибрайском районе и перевозились им в цех заготовки строительной древесины, расположенный недалеко от рынка «Урикзор».

Задержанный также сообщил, что занимается незаконной вырубкой деревьев более 10 лет.

В отношении Б. Саипназарова сейчас готовятся материалы, которые будут переданы в правоохранительные органы, отметили в Госкомэкологии.