Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит.

«Искренне, от души поздравляю вас, всех мусульман нашей страны со священным праздником Курбан хайит, который мы с большой радостью встречаем вместе со всей мусульманской уммой, и выражаю вам свои самые добрые пожелания», — сказал глава государства.

В последние годы в Узбекистане уделяется большое внимание возрождению и приумножению национальных и религиозных ценностей, а также обеспечению свободы вероисповедания, отметил он.

«Особого внимания заслуживает проводимая целенаправленная работа по широкому информированию об огромном вкладе узбекского народа в развитие исламской цивилизации и культуры, глубоко изучаемом научно-духовном наследии наших великих предков, благоустройстве священных мест, и она получает широкую поддержку отечественной и зарубежной общественности», — подчеркнул президент.

По словам главы страны, более 7 тысяч соотечественников в эти дни совершают хадж в Мекку. «Уверен, что они своим примером, активным участием в жизни общества внесут достойный вклад в воспитание подрастающего поколения в духе гуманизма, честности и доброты, преданными родному Узбекистану личностями», — сказал он.

Президент отметил, что проводимые в стране реформы, направленные на утверждение в обществе приоритета интересов человека, верховенства закона и справедливости, созвучны с гуманистическими ценностями ислама.

«Пусть в сердце каждого из нас живет доброта Всевышнего и стремление к благородным деяниям! Пусть в каждой семье, во всей нашей стране всегда царят мир и спокойствие! Пусть Всевышний оберегает наш народ, помогает нам во всех наших добрых начинаниях!», — пожелал Шавкат Мирзиёев.