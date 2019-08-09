«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки для праздничного стола на Курбан хайит.

Круглый торт «Монастырская изба»





Известный домашний торт «Монастырская изба» может украсить и домашнее чаепитие, и праздничный стол.

Шоколадный пирог со сливами





Этот пирог приятно удивит: слива и шоколад гармонично сочетаются. И его определенно стоит испечь еще раз.

Торт «Графские развалины»





Любители сладких и нежных десертов однозначно оценят этот десерт. Испечь «Графские не так сложно, как может показаться, главное, следовать рецепту.

Шоколадный тарт с черной смородиной





Вкусный шоколадный тарт с кисло-сладкой ягодной начинкой, которую уравновешивает воздушная и хрупкая меренга. Для начинки можно использовать любые ягоды.

Рогалики с ореховой начинкой





Эти рогалики с орехово-медовой начинкой просто тают во рту. Для начинки можно использовать миндаль, грецкие орехи или фундук.

Заливной пирог с абрикосами и малиной





Пирог по этому рецепту получается очень вкусным и ароматным. Нежное, мягкое, в меру сладкое тесто и много сочной начинки — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит простую и быструю домашнюю выпечку.

Самса на шпажках с двумя начинками





Самса — классическая выпечка узбекской национальной кухни. Для праздничного стола можно попробовать новый и интересный вариант ее приготовления.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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