«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки для праздничного стола на Курбан хайит.
Круглый торт «Монастырская изба»
Известный домашний торт «Монастырская изба» может украсить и домашнее чаепитие, и праздничный стол.
Шоколадный пирог со сливами
Этот пирог приятно удивит: слива и шоколад гармонично сочетаются. И его определенно стоит испечь еще раз.
Торт «Графские развалины»
Любители сладких и нежных десертов однозначно оценят этот десерт. Испечь «Графские не так сложно, как может показаться, главное, следовать рецепту.
Шоколадный тарт с черной смородиной
Вкусный шоколадный тарт с кисло-сладкой ягодной начинкой, которую уравновешивает воздушная и хрупкая меренга. Для начинки можно использовать любые ягоды.
Рогалики с ореховой начинкой
Эти рогалики с орехово-медовой начинкой просто тают во рту. Для начинки можно использовать миндаль, грецкие орехи или фундук.
Заливной пирог с абрикосами и малиной
Пирог по этому рецепту получается очень вкусным и ароматным. Нежное, мягкое, в меру сладкое тесто и много сочной начинки — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит простую и быструю домашнюю выпечку.
Самса на шпажках с двумя начинками
Самса — классическая выпечка узбекской национальной кухни. Для праздничного стола можно попробовать новый и интересный вариант ее приготовления.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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