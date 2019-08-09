Журнал, кофе и пару часов свободного времени — это то, что нужно любой девушке. Многие согласятся, что в глянце есть своя особая прелесть. А если это первый выпуск печатного кулинарного журнала Zira, то листание страниц может стать не только приятным, но и полезным занятием.

О проекте Zira.uz знает весь Ташкент: его подробные видео- и фоторецепты, обзоры новинок на полках супермаркетов и советы хозяйкам покорили женскую половину столицы и сделали сайт не просто популярным, но и единственным в своем роде. Выпуск глянцевого журнала — это логичное продолжение работы команды Zira.uz над созданием культуры качественной и креативной кулинарии в Узбекистане.

Что собрано в первом выпуске? Гостьей номера стала Саида Абдурасулова, бренд-менеджер ресторана La Cantine и магазинов Morgan, Yves Rocher и других. На работе она деловая и строгая управляющая, а дома — мягкая мама и хорошая хозяйка. Zira.uz заглянула к Саиде на кухню, посмотрела, что она хранит в холодильнике и попросила рассказать, как ей удается так легко балансировать между работой и семьей.

Кроме того, в первый выпуск вошло целых 40 рецептов, и Zira.uz с гордостью может сказать, что их выбор, проверка и составление заняли много времени, но определенно того стоили. Не стоит переживать, ведь приготовить по ним интересные блюда сможет даже начинающая хозяйка: с пошаговыми инструкциями все всегда получается вкусно и нехлопотно.

Рецепты из первого выпуска разделены на несколько категорий:

простые и красивые завтраки;

блюда для настоящих мужчин;

четыре вида мороженого, которое можно самостоятельно приготовить;

гайд по сбору на пикник и бонусные рецепты блюд, которые можно приготовить на свежем воздухе;

праздничные блюда;

рецепты для поклонников здорового образа жизни.

В каждом номере встречается специальная подборка рецептов, приуроченная к какому-либо: мороженое летом, согревающий какао и ароматные яблочные пироги осенью, любимые новогодние блюда зимой, кук-самса и клубничные десерты весной. Это значит, что любой из ингредиентов можно будет найти в продаже.

Можно заказать срочную доставку журнала в собственном онлайн-магазине Zira и приготовить свое первое блюдо под руководством команды проекта уже через пару часов.

Журнал Zira выпущен ограниченным тиражом всего в две тысячи экземпляров. Найти его можно в шоу-румах и магазинах «Атмосфера», «Квартира маркет», Senor&Senorita, в филиалах korzinka.uz в ТРЦ Integro, Sayram, Сергели и Аэропорт.

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