Проект постановления Кабинета Министров Узбекистана об упорядочении деятельности таксомоторных перевозок вынесло на обсуждение Министерство транспорта.

Документом предлагается установить с 1 января 2020 года порядок, согласно которому:

услуги такси смогут оказывать заказные такси (легковые автомобили), работающие по заявкам (заказам) через службы заказа или по договорам перевозки;

заказные такси смогут работать без опознавательных знаков внешнего оформления.

С этой же даты сервисы онлайн-заказа такси планируется обязать:

размещать на собственном сайте полную информацию о статусе (организационно-правовая форма, адрес, ИНН, адреса мест фактического расположения серверов);

интегрировать программное обеспечение по обработке информации о заявках (заказах) пассажиров в электронную базу Министерства транспорта и Государственного налогового комитета;

разместить серверное оборудование программного обеспечения на территории Узбекистана.

В проекте также предложено применять упрощенный механизм налогообложения услуг по перевозке пассажиров по заявкам (заказам) легковым автомобилем в размере 4% от суммы заказа.

Линейные такси должны использовать такие внешние опознавательные знаки, как фонарь TAXI оранжевого цвета на крыше автомобиля, черные квадраты в шахматном порядке, букву «Т» на передних дверях и другие.

Внутреннее информационное оформление для линейных и заказных такси включает в себя:

информационную табличку на панели приборов с указанием госномера транспортного средства, имени и фотографии водителя, времени начала и окончания работы, стоимости проезда (в сумах), адреса и номера телефона перевозчика, сведения о номере и сроке действия лицензионной карточки, информацию об обязательном страховании;

счетчик (таксометр);

средство радиосвязи.

Счетчики и средства радиосвязи могут быть заменены на устройства со специальными приложениями (сотовые телефоны, планшеты, системы электронной оплаты).

К управлению линейными и заказными такси будут допускаться лица, имеющие водительское удостоверение категории «В», достигшие 21-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, с водительским стажем не менее трех лет.

Службы заказа такси предлагается обязать заключать договоры на оказание информационных услуг по заказу такси с регистрацией заказов в электронной базе исключительно с перевозчиками, обеспечившими наличие лицензионной карточки на каждое автотранспортное средство, работающее по заказу.

Обсуждение документа продлится до 16 августа.