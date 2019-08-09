Первомайский районный суд Бишкека 9 августа вынес решение об аресте бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до 26 августа, сообщает АКИpress.

Экс-президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса — организации преступной группы и коррупции. В отношении Атамбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства с содержанием в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

Накануне Алмазбек Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш. Операция по его задержанию началась 7 августа, однако его сторонники оказали активное сопротивление спецслужбам. По последним данным, в ходе штурма погиб один боец спецназа и 80 человек пострадали.