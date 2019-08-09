Прекрасная новость в преддверии праздника Курбан хайит — теперь сертификатом «Халяль» обладает компания Crafers.

Сертификат «Халяль» — это документ, который подтверждает, что все используемое на производстве сырье, включая добавки и специи, а также сами производственные помещения, приспособления, способ ведения дел и, соответственно, конечная продукция соответствуют требованиям «халяль».





Компания Crafers успешно прошла проверку и получила сертификат «Халяль» на все имеющиеся позиции своей продукции. Документ подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта «Общие требования к производству, изготовлению, обработке, хранению, транспортировке и реализации продукции Халал 3:2016».





Получению сертификата «Халяль» предшествовала длительная кропотливая работа. Эксперты сертификационного центра ТОО «Халал Даму» ознакомились со всеми этапами производства, проанализировали документацию на сырье и ингредиенты для производства кондитерских изделий. По окончании проверки все образцы готовой продукции были переданы в лабораторию ТОО «Халал Даму» при ДУМК.





После проведения всех мероприятий была определена продукция, которая в настоящее время включена в сертификат. Туда входит 155 наименований продукции ООО Craffers, среди которых шоколад, печенье, вафли, маршмеллоу, мармелад, желейные конфеты, карамель, крекеры, а также все виды сложных конфет.

В перспективе предусмотрено расширение перечня кондитерских изделий по мере замены используемого сырья на халяльное.





Не прошло и года с момента открытия фабрики, а кондитерские изделия Crafers успели завоевать репутацию продукции высокого качества у потребителей Узбекистана. Наличие сертификата позволит увеличить объемы продаж в соседних странах и откроет перспективы освоения новых рынков мусульманских государств.





«Получение сертификата „Халяль“ означает, что мы можем не только удовлетворить спрос на халяльную продукцию в Узбекистане, но и экспортировать ее в еще большее количество стран мира, в том числе увеличить экспорт в Европу. Для европейцев отметка „халяль“ является отличительным знаком качества. Также для нас открываются дополнительные рынки Востока и Азии, где сильна культура Ислама и требования к соответствию продуктов питания», — прокомментировал Азизхон Амилов, директор компании Crafers.

В мае кондитерская фабрика Crafers успешно прошла сертификационный аудит по международным стандартам ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества требования» и ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов» и получила сертификат соответствия.

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