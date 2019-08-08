Узбекистан занял 25-е место из 164 в рейтинге стран, страдающих от водного стресса, опубликованном Институтом мировых ресурсов (World Resource Institute).

Согласно исследованию, Узбекистан входит в группу из 27 стран, испытывающих высокий дефицит воды. Среди них — Афганистан (27-е место в рейтинге), Турция (32), Кыргызстан (38), Португалия (41) и Италия (44).

Из остальных государств Центральной Азии Таджикистан и Казахстан заняли 51-е и 60-е места соответственно, расположившись в группе стран с высоким средним дефицитом воды. Туркменистан стал самой маловодной страной в центральноазиатском регионе, заняв 15-ю строчку рейтинга.

Первая пятерка стран, дефицит воды в которых оценивается как критический, включает Катар (1-е место), Израиль (2), Ливан (3), Иран (4) и Иорданию (5).