С 26 августа на заводах UzAuto Motors начнётся проведение ежегодных плановых профилактических работ, сообщила компания. Производство автомобилей приостанавливается до 23 сентября.

Проведение работ не отразится на графиках поставок ранее законтрактованных автомобилей. Все договорные обязательства будут выполнены своевременно и в полном объеме, говорится в сообщении.

В течение месяца будут проведены профилактический осмотр, модернизация и техническое обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования, оснасток, коммунального хозяйства, инженерно-коммуникационных сетей, а также осуществлены плановые ремонтные работы.