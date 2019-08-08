Строительные работы в исторической части Шахрисабза теперь разрешается проводить исключительно после положительного заключения Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров, которым утверждена программа комплексного развития города на 2019−2020 годы.

Документом утвержден список из 157 инвестиционных проектов по шести направлениям. Среди них 64 проекта в сфере услуг на 313,8 млрд сумов, 24 проекта — в сфере промышленности на 304,4 млрд сумов, 28 проектов — в инженерно-коммуникационной сфере на 133,5 млрд сумов. Общая стоимость проектов оценивается в 867,6 млрд сумов.

В начале июля стало известно, что Шахрисабз остался в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой, куда он попал в 2016 году. Узбекистан обязался в двухлетний срок разработать проект плана регенерации города.