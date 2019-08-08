Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в октябре прошлого года возглавил наманганский футбольный клуб «Навбахор», но уже в июне был уволен с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством клуб смог занять третье место и выиграть бронзовые медали Суперлиги-2018 Узбекистана, но в новом сезоне команда опустилась на середину турнирной таблицы. Андрей Канчельскис рассказал «Матч ТВ» о работе в Узбекистане — «Газета.uz» публикует небольшой фрагмент интервью.

— Что за клуб «Навбахор», в котором вы работали еще в июне?

— Из города Наманган, второго по численности в Узбекистане. В прошлом году впервые за 14 лет удалось выиграть медали, заняли третье место. Амбиции у руководителей большие, инфраструктура не очень. Когда пришел, поле, на котором играли, было ужасным. Мои предшественники просили не укатывать его перед матчами с лидерами, чтобы тем было сложней комбинировать, а «Навбахору» проще разрушать. Потом постелили новое.

— Город большой?

— Приличный, растянутый. Это Ферганская долина, в Намангане кроме футбола по большому счету ничего и нет. Посещаемость серьезная, на лидеров собиралось больше 20 тысяч. Сильны исламские традиции.

— Когда пришли, подбор футболистов позволял рассчитывать на осмысленный футбол?

— Работал с теми, кто есть. Одни ушли, других взяли, пусть и не тех, кого хотели. Изначально был договор: при отставании от «Пахтакора» на девять и более очков клуб может расторгнуть контракт. С компенсацией. Такое решение и было принято, хотя последние девять матчей первого круга мы прошли без поражений.

— Спросил про подбор футболистов ради аналогии со «Спартаком». Считается, что Олег Кононов (главный тренер «Спартака») умеет ставить комбинационный футбол, но способны ли в него играть нынешние спартаковцы?

— А что, Кононов не знал, куда идет? И возможности знал, и условия. Я тоже знал, потому и подписал такой контракт. Но тут как в фильме про Колчака: «Какие бы законы мы ни приняли, нас расстреляют, если проиграем войну». В футболе можно говорить что угодно про судей, инфраструктуру, состав, но, когда нет результата — свободен, ищи работу. Это нормально.

Из положительного — два футболиста «Навбахора» попали в национальную сборную, один — в олимпийскую, еще один — в юношескую. Когда работал генеральным директором «Носты», Алишер Усманов говорил: «Понимаю, что с лидерами лиги бороться тяжело, но если хотя бы одного игрока воспитаем для сборной, уже победа». Так и вышло — защитник Андрей Семенов (защитник российского клуба «Ахмат») сейчас вызывается в национальную команду России. Маленький успех. А большой — тройка призеров или Кубок, остальное за результат не считаю.

Кто содержит «Навбахор»?

— Хоким (не уточняется: хоким области или города — ред.), по-нашему губернатор. Переживает за футбол, но у него много советников и советчиков, переживающих за что-то другое. «Навбахор» — не «Пахтакор» с «Локомотивом», где есть большие деньги, зато народная команда. Болельщики любящие, но горячие, могут и камешками забросать. По-хорошему ни один тренер из Намангана не уезжал, спрос там большой. Ко мне, грех жаловаться, относились хорошо, чуть ли не на руках носили. Высшего результата не достиг, но мы научились давать бой «топам», стали бить какие-то антирекорды, побеждать на выезде.

— До вас не побеждали?

— Был сезон, когда в гостях команда взяла два очка. По каким причинам, догадываетесь.

— Не до конца.

— Играли в неправильный футбол, назову это так. Потом тренера оштрафовали на шесть тысяч долларов и дисквалифицировали на пять лет (бывший наставник «Навбахора» Ильхом Муминжанов оштрафован на 50 млн сумов и дисквалифицирован на пять лет — ред.).

— Как вам узбекское судейство?

— Показалось, что как уехал за границу из Советского Союза, так в него и вернулся. Но с приходом в руководство федерации известного судьи Равшана Ирматова ситуация начинает меняться.

— Как поживает «Бунедкор», нанимавший в свое время Зико, Сколари и Ривалдо?

— Сумасшедшие деньги закончились. Но академия работает, играет неплохая молодежь.

— Кто давал те деньги?

— Богатый человек, недавно освободился. В его времена даже за поражения платили премиальные.

— Узбекский футбол в этом смысле тихий?

— Разный. Хоким мог позвонить до игры: «Поставь того, а не этого». Или счет заказать: «Сегодня должны выиграть 3:0». Как будто 1:0 не победа. Сразу сказал, чтобы мне телефон с такими звонками не подносили. В раздевалку тоже заходил поначалу, разнос устраивал: «Вы в какой футбол играете?!» Однажды в первом тайме было 0:0, во втором — 3:0. Так он сказал, что победа его заслуга, — накачка в перерыве сработала. Потом поговорили наедине, посоветовал ему беседовать с игроками индивидуально и на следующий день, а не будоражить сгоряча всю команду. Поняли друг друга, все нормализовалось. Человек многое для футбола сделал в Намангане, но вот его советники…

До Андрея Канчельскиса клуб возглавлял Ильхом Муминжонов. Бывшего наставника оштрафовали на 50 млн сумов и дисквалифицировали на пять лет. Его обвиняли в организации договорных матчей и склонении своих игроков к «продаже игр». После увольнения Канчельскиса главным тренером «Навбохора» стал сербский тренер 51-летний Деян Джурджевич.