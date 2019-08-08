С 7 августа вступили в силу соглашение между Узбекистаном и Афганистаном об экстрадиции и договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Соглашение об экстрадиции было подписано 17 октября 2016 года в рамках 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Ташкенте. Им регламентируются условия экстрадиции лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, требования к документам, содержащим ходатайство об экстрадиции, условия и сроки временного ареста до направления официального ходатайства об экстрадиции.

Договор между Узбекистаном и Афганистаном о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам был подписан во время визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан 5 декабря 2017 года. Согласно его положениям, граждане и лица без гражданства постоянно проживающие на территории одного государства, пользуются на территории другого государства в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане этого государства. Договором регламентируются вопросы оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подсудности дел, а также порядок направления запросов для истребования документов, доказательств и проведения судебных процессов, признания и приведения в исполнение судебных решений.

«Договор послужит дальнейшему развитию правового сотрудничества по гражданским и семейным делам в целях обеспечения надежной защиты прав и законных интересов граждан, а также совершенствованию взаимодействия правоохранительных органов двух стран в вопросах предотвращения, расследования и судебного преследования преступности», — говорится в сообщении МИДа.