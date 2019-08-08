Водитель Cobalt, оскорбивший сотрудников дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД Ташкента, привлечен к административной ответственности, сообщила пресс-служба управления столицы.

Инцидент произошел 3 августа в 09:30 в Бектемирском районе возле торгового комплекса Compass, где сотрудники ДПС выявили нарушение правил дорожного движения водителем Cobalt. Правонарушителем оказался 34-летний Бахромжон Р., который припарковал автомобиль (госномер — 01 R 332 RА) под дорожным знаком 3.27, запрещающим остановку и стоянку транспортных средств.

Когда сотрудник ДПС попытался оформить нарушение, водитель выбил из его рук документы и, провоцирую инспекторов на драку, оскорбил их нецензурными выражениями, отмечается в сообщении. Видео инцидента распространилось в социальных сетях и Telegram-каналах.

Административный суд Бектемирского района признал Бахромжона Р. виновным по части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и в порядке статьи 34 КоАО назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.