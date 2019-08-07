На северо-востоке Сирии за полгода было задержано примерно 2000 граждан государств, входящих в СНГ. С начала года 524 из них, почти все женщины и дети, были репатриированы в Казахстан, 156 — в Узбекистан и 84 — в Таджикистан. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об угрозе, создаваемой ИГИЛ для международного мира и безопасности, сообщил Центр новостей ООН.

В докладе отмечается, что хотя число боевиков из Центральной Азии по сравнению с предыдущими годами значительно сократилось, их попытки добраться до Сирии и, в меньшей степени, до Афганистана не прекращаются. С 2012 года порядка 1500 боевиков из Узбекистана и примерно столько же граждан Таджикистана присоединились к уже сформировавшимся террористическим группам, 45% из них, как считается, остаются в живых.

«Распространение в интернете пропагандистских материалов на языках народов Центральной Азии способствует поездкам в зону конфликта, сбору средств и созданию в странах региона подпольных ячеек. Государства-члены [ООН из] региона обеспокоены появлением новых боевиков и сторонников террористов, которых вербуют и которым приказывают оставаться в своих странах», — говорится в докладе главы ООН.

В этом году в результате совместной операции, проведенной специальными службами стран региона, было арестовано 26 членов ИГИЛ, некоторые из которых были возвращенцами, сообщил Антони Гутерриш.

Кроме того, страны Центральной Азии по-прежнему обеспокоены террористической угрозой, исходящей из северных районов Афганистана, где центральноазиатские группировки сотрудничают с организованными преступными сетями, занимающимися контрабандой наркотиков через афгано-таджикскую границу, также используя эти маршруты для отправки боевиков в Центральную Азию, отмечается в докладе.

Говоря о деятельности ИГИЛ в целом, глава ООН подчеркнул, что даже после вытеснения группировки с занятых ею территорий она не оставляет попыток занять заметное место в общемировом контексте, в частности, посредством деятельности своих союзников.

«Государства-члены [ООН] полагают, что нынешнее затишье с совершением организованных нападений на международном уровне носит временный характер. Они ожидают, что, как только позволят обстоятельства, ИГИЛ восстановит потенциал своей внешней деятельности либо в основном районе, либо в районах, где присутствуют его филиалы», — говорится докладе.

Доклад главы ООН был подготовлен Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями в сотрудничестве с Контртеррористическим управлением и другими структурами ООН и международными организациями.