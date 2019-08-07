Сенатская комиссия обсудила работу по исполнению приоритетных направлений развития социальной сферы, определенных государственной программой 2019 года. Заседание состоялось 6 августа под председательством первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыка Сафаева, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В госпрограмме определено 100 пунктов, касающихся развития социальной сферы. Во втором квартале предусмотрено выполнение задач, определенных в 20 пунктах.

Группа по мониторингу при комиссии в ходе исследования выяснила, что все еще не исполнены задачи, определенные в 10 пунктах госпрограммы, подлежащие выполнению в I-II кварталах. Выявлена также инертность в выполнении задач по шести пунктам, подлежащим исполнению в течение года, говорится в сообщении Сената.

Так, до 1 июня должен был быть подготовлен проект указа президента по созданию специально уполномоченного государственного органа в сфере поддержки и социального обслуживания пожилых людей, лиц с инвалидностью и нуждающихся слоев населения. Однако данная задача не была выполнена.

До 1 мая намечалось принятие нормативно-правового акта о повышении качества онкологических медицинских услуг и расширении охвата профилактическими мероприятиями. До сегодняшнего дня поручение не исполнено.

Программа предусматривает и подготовку до 15 февраля проекта нормативно-правового акта о дополнительных мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы. И это поручение до настоящего времени также не выполнено до конца.

Госпрограмма года предусматривает развитие предпринимательства молодежи и обеспечение ее занятости в рамках государственной программы «Молодежь — наше будущее». В этих целях запланировано направление в течение года свыше 2 трлн сумов и обеспечение занятости более 50 тысяч юношей и девушек. На 1 августа на 1555 проектов выделены средства в размере 333,2 млрд сумов, что означает исполнение госпрограммы в этом направлении лишь на 15%.

Отдельно сенаторы рассмотрели выявленные во время изучения недостатки в развитии социальной сферы, которые подвергли резкой критике, и акцентировали внимание министерств и ведомств на их устранении.

В ходе мероприятия участники рассмотрели предложения ЮНИСЕФ по улучшению перинатальной системы и качества медицинского обслуживания в Узбекистане.

Комиссия вынесла решение о необходимости своевременного исполнения госпрограммы по части развития социальной сферы и повышения ответственности руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти на местах, а также эффективном использовании механизмов парламентского, депутатского и общественного контроля.