На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ирригационно-дренажной системы Ташкента понадобится 2−3 года. Сейчас ведутся переговоры с международными финансовыми институтами о выделении кредитов на строительство 16 коллекторов, заявил заместитель хокима города Ташкента по вопросам жилищно-коммунального обслуживания Бахтиёр Рахманкулов на брифинге о предотвращении затоплений в Ташкенте.

Вопрос состояния ирригационно-дренажной системы Ташкента вновь поднимался во время проливных дождей в апреле, мае и июне.

Бахтиёр Рахманкулов сообщил, что в махаллях, где проводится программа «Обод махалля», ирригационная система меняется полностью. Хокимият также открывает лотки, которые были закопаны гражданами. Государство ежегодно выделяет «определенную хорошую сумму» для замены ирригационных лотков.

«В городе Ташкенте [лотков] очень много. Мы за один год, за два года не в состоянии их сделать», — заявил он.

Подготовлен проект по устранению проблем на улице Махтумкули в Яшнабадском районе и на улица Янгишахар в Юнусабадском районе, добавил замхокима. Для устранения недостатков в Учтепинском районе выделено порядка 5 млрд сумов.

При улучшении ирригационно-дренажной системы столицы хокимият руководствуется Концепцией по обеспечению устойчивого функционирования водотоков при возникновении чрезвычайных ситуаций. Она предусмотрена постановлением Кабинета Министров о совершенствовании ирригационно-дренажной системы Ташкента. Документ принят по результатам изучения рабочей группы, которая была создана после затопления улиц 30 мая 2014 года.

Бахтиёр Рахманкулов отметил, что в этом году выявлено более 70 участков, склонных к затоплению во время ливневых дождей. Недостатки дренажной системы на 58 локациях уже устранены. Средства для устранения недостатков ирригационно-дренажной системы на 16 оставшихся участках выделены хокимиятом Ташкента и Кабинетом Министров. До конца года эти проблемы будут решены.

По мнению начальника Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий Ташкента Хаёта Иногамова, до конца года эти проблемы устранить невозможно.

«Я не буду обещать. Потому что нужно больше времени и много денег. В течение двух-трех лет устраним эти проблемы», — сказал Хаёт Иногамов.

На выполнение предварительных технико-экономических разработок по строительству 16 коллекторов понадобилось более года. Реализация проекта требует «огромной суммы», заявил замхокима. Стоимость строительства коллекторов не уточнялась.

По словам Бахтиёра Рахманкулова, работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов и установке насосов на станциях метрополитена и в подземных пешеходных переходах, предусмотренные постановлением правительства после затопления 2014 года, выполнены в 2015 году. На участках, где в 2015 году был произведен ремонт ирригационно-дренажной системы, затопления в этом году не наблюдались.