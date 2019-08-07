24 августа в Ташкенте пройдет официальная церемония открытия университета АKFA. В мероприятии примут участие не только местные специалисты, профессора и ученые в области медицины, но и всемирно известные врачи. Одним из них является доктор Эрик К. Александр, заместитель декана Гарвардской медицинской школы.

На церемонии открытия профессор выступит с приветственной речью и пожелает успехов в дальнейшей деятельности университета. Он также планирует проинформировать студентов о созданных условиях в Гарварде. В частности, расскажет о молодежных грантах, возможностях стажировки в известных американских клиниках и программах обмена студентами.





В течение долгих лет специалист проводил исследования по профилактике заболеваний щитовидной железы в Brigham & Women’s Hospital. Его научные статьи были опубликованы в более чем 40 международных журналах. Профессор является членом совета директоров Американской тиреоидной ассоциации, деканом Гарвардской медицинской школы и исполнительным директором института образования имени Бригама.





В ходе визита доктора Эрика в Узбекистан руководство университета AKFA проведет переговоры с представителями Гарвардской медицинской школы. Будут обсуждены вопросы реализации программ обмена студентами, их краткосрочной стажировки в Гарвардских клиниках и других совместных проектов.

Встречи будут проходить в медицинском центре AKFA Medline.

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