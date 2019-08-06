Заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Элбек Шукуров считает самовольные постройки наследием СССР. Об этом он заявил на заседании исполнительного комитета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

«Наследие бывшего Советского союза — все строили что хотели и где хотели. Один простой пример: в радиусе 500 м от заправок не должны быть жилые дома и места общественного питания. Но где эти правила соблюдают [в Ташкенте]? Рядом с заправками есть и жилые дома, и другие субъекты предпринимательства. Законодательством это запрещено. Когда предприниматель хотел получить разрешение на это место, наверное, хокимият или другой государственный орган говорили „нет“. Но после он все равно через „таниш-билиш“ (знакомых — ред.) или деньгами достигал своей цели», — приводит слова замхокима газета «Халк сузи».

Элбек Шукуров отметил, что предприниматели поднимают шум, когда планируется снос их объекта в рамках законодательства.

«Бывают случаи, когда приходят со сносом согласно законодательству, предприниматели поднимают везде шум. Вообще с чего начались „сносы“? Вообще, согласно норме и на основе законодательства, на расстоянии 50 м от воды не должны быть ни дома, ни субъекты предпринимательства. Но у нас везде понастроили. Когда мы хотим снести это, то опять поднимается вопрос „сноса“», — сказал он.

Замхокима Ташкента также отметил, что некоторые люди просят слишком большую компенсацию за сносимое жилье или предприятие.

«Все население просит этого предпринимателя или жителя: „Наши дома устарели, все, нас удовлетворили, просим, ты тоже соглашайся“. В ответ: „Нет, за 4 сотки земли я хочу 1 млн долларов“. Такие случаи тоже есть. Поймите правильно, самая большая наша ошибка — у нас нет специалистов на уровне районных хокимиятов, которые, как мы, хорошо знают законодательство, с утра читают каждое постановление. Поймите правильно. Они могут быть некомпетентными. В таких случаях главная задача уважаемых депутатов, районных кенгашей — разъяснить ответственному лицу его действия», — считает он.

Замглавы городской администрации утверждает, что с этой точки зрения не нужно рассматривать каждое действие в форме «сноса», а оценивать каждый случай отдельно.

«Я не оправдываю хокимияты. Позиция нашей партии должна быть принципиальной, но мы не должны переходить только на пиар, как некоторые наши коллеги», — заявил он.

«Газета.uz» неоднократно поднимала проблему сноса недвижимости, которая за последний год стала одной из самых обсуждаемых тем среди населения. Спешно — и нередко с нарушениями (без должного уведомления или адекватной компенсации) — ломают дома почти во всех регионах: в Риштане, Янгиюле, Яккабаге и других. Иногда люди идут на отчаянные шаги, как в случае с поджогом замхокима Яккабагского района.

Власти признают проблему. Недавно Министерство юстиции сообщило, что задолженность госорганов за уже снесенную недвижимость составляет почти 300 млрд сумов. Минюст призвал хокимияты и министерства не нарушать права и законные интересы граждан и соблюдать требования законодательства при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев, Абдурашид Абдукадиров и Акмал Умирзаков выступили с критикой хокимиятов регионов, где незаконно сносятся дома жителей и имущество предпринимателей, и потребовали обоснованного разъяснения у правительства. На ситуацию отреагировало правительство: премьер-министру пришлось лично урегулировать проблему сноса в Ургенче. Ряд ответственных лиц был уволен или получил выговор.

После критики президента с публичными извинениями выступили хокимы Хорезмской области Фарход Эрманов, Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и Ферганской области Шухрат Ганиев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 августа подписал распоряжение о безусловном обеспечении гарантий имущественных прав граждан и предпринимателей. Новый порядок изъятия участков и сноса недвижимости вступил в силу с 5 августа.