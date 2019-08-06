Заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Элбек Шукуров пояснил свое заявление относительно темы сносов и планирования городской застройки, сделанное на заседании исполнительного комитета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

В частности, ранее замхокима высказал мнение о том, что «наследие бывшего Советского союза — все строили, что хотели и где хотели».

«Наследие у СССР обширное, — написал в комментарии к своему прежнему заявлению Элбек Шукуров. — Есть великая стройка Ташкента, когда он стал лучшим городом земли, благодаря дружбе народов. А есть годы перестройки, когда замаячил развал огромной страны. Когда появились первые собственники и предприниматели. И когда вдруг стали неуместными все плановые порядки, стали нарушаться нормы строительства и главную роль стало играть умение „договориться“».

По словам замхокима, с этого момента началась хаотичная застройка и самозахват, «который во многих местах изуродовал облик города».

«Эта инерция дотянулась и до наших дней. Сейчас мы решаем, что делать с этим наследием, где многие объекты были построены там, где их по нормам градостроительства быть не должно», — написал представитель столичной администрации.

«Логично же понять из текста, что первично, капитальный дом или частная заправка? Вы сами страдаете от точечных застроек, строительства объектов во дворах, которых не должно быть по нормам. Именно сейчас мы не должны допускать тех же ошибок, которые приходится исправлять. Об этом я и говорил депутатам, чтобы они поняли одну важную вещь: мы не должны оставаться в стороне, если хотим стать дееспособным парламентом», — подчеркнул Элбек Шукуров.

Он прокомментировал и свои слова о том, что люди, которые отвечают за городское планирование и застройку, не всегда могут быть компетентны, не всегда знают наизусть все законы, постановления и порядки.

«Это реальность, и было бы странно, если бы мы это отрицали, — считает замхокима. — Я не оправдываю этих людей, но и понимаю, что быстро стать специалистом в новой для нас сфере не каждому удалось. Позиция депутата — не обвинять и нападать, а помогать, поскольку мы сами предлагаем эти законы, сами их разбираем, пишем поправки».

«Это наша зона отвественности — донести все нюансы до работников хокимиятов, а не жителей, которые вынуждены распечатывать все нормативные акты, законы и постановления и разъяснять их суть каждому работнику хокимията», — подчеркнул чиновник.

В заключение Элбек Шукуров написал, что понимает эмоции людей, до которых дошла «искаженная информация». «Сам бы точно так же отреагировал», — признался он.

Замхокима отметил, что «наша общая цель — процветающий, красивый, сохранивший свой облик, идеальный для проживания, дружелюбный Ташкент. В первую очередь к нам, горожанам. Для этого нужна самая малость — каждый должен заниматься своим делом. Профессионально».

Элбек Шукуров также попросил прощения «у всех, кого задел за живое этот негатив». «Я переживаю за город и страну, в первую очередь, не как государственный служащий, а как горожанин и гражданин», — резюмировал заместитель хокима Ташкента.