С января по 5 августа в Самаркандской области зарегистрировано 29 случаев заболевания корью, общее количество подозрительных случаев составило 419, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Основная причина заболеваемости кори в Самаркандской области — завоз вируса кори из-за рубежа, отметили в Минздраве. Для предотвращения и дальнейшего распространения кори среди контактных лиц привито 11,1 тысячи человек. Смертных случаев не зарегистрировано.

Ранее в местных и зарубежных СМИ появилась информация о вспышке кори в Самарканде. Издание «Самаркандский вестник» со ссылкой на областное управление здравоохранения сообщило о 371 больном с подозрением на корь и 31 подтвержденном случае болезни.

Заключение Всемирной организации здравоохранения подтверждает завоз вируса кори в Узбекистан из других стран, говорится в сообщении. В 2018 году по стране дополнительно было привито 22,3 тысячи лиц.

Минздрав напомнил, что в 2017 году Узбекистан получил сертификат ВОЗ об элиминации кори и краснухи. Согласно ему, индикаторным показателем для страны должно быть зарегистрировано 2 подтвержденных случая кори на 100 тысяч населения.

«На сегодня у нас такой показатель не наблюдается. К тому же в данное время в стране прилагаются все усилия для того, чтобы сохранить статус элиминации кори», — подчеркнули в Минздраве.

Для недопущения дальнейшего распространения кори и купирования вспышек министерство дополнительно получило 100 тысяч доз коревой вакцины, которая на местах применяется для вакцинации контактных лиц. Также был усилен эпидемиологический надзор.