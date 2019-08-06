Первое заседание Верховного совета стратегического партнерства под председательством президентов Узбекистана и Турции состоится в этом году в Анкаре. Об этом говорилось 5 августа на первом заседании Группы планирования совместной стратегии под председательством министров иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщила пресс-служба МИДа.

В рамках подготовки ко встрече глав государств министры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

О создании совета президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились во время встречи в Ташкенте в апреле 2018 года.

Руководители внешнеполитических ведомств отметили интенсификацию узбекско-турецкого диалога, плодотворные итоги заседания узбекско-турецкой Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося 22−23 июля в Анкаре.

По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился на 40,5% и составил 2,2 млрд долларов. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между странами составил 1,14 млрд долларов, что превышает показатели за тот же период 2018 года на 22%. Количество компаний с участием турецкого капитала выросло на 50% и составило 1081.

Главы делегаций затронули вопросы по наращиванию культурных-гуманитарных связей. Турецкая сторона была приглашена на предстоящие XII Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде и I Международный фестиваль ремесленников в Коканде. Рассмотрены перспективы активизации контактов между научными и образовательными учреждениями двух стран.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении второго заседания Группы планирования совместной стратегии под председательством глав МИД двух государств в 2020 году в Ташкенте.

После завершения заседания Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу подписали программу сотрудничества между МИДами Узбекистана и Турции на 2020−2021 годы, которой предусматривается проведение регулярных межмидовских консультаций по таким направлениям, как торговля, инвестиции, туризм, энергетика, транспорт, безопасность, образование и другим вопросам, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.