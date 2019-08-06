Конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел между тремя подростками в Бекабадском районе Ташкентской области 5 августа, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Житель Бекабада, 16-летний учащийся 10-го класса школы №9 И. А., во время ссоры ранил ножом 16-летнего жителя махалли «Шова», учащегося 10-го класса школы №40 Д. Т., и 15-летнего учащегося 10-го класса школы №2 Д. А.

Пострадавшие были госпитализированы, а нападавший задержан. В отношении И. А. возбуждено уголовное дело, ведется следствие.