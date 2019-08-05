Государственный таможенный комитет Узбекистана сообщил о раскрытии деятельности преступной группы, занимавшейся вымогательством на автодорожном погранично-таможенном посту «Яллама» на границе с Казахстаном.

Оперативное мероприятие было проведено совместно со Службой государственной безопасности 5 августа. Пресс-служба ГТК сообщает, что члены группы, среди которых были сотрудники таможни и другие граждане, получали взятки путем вымогательства у водителей и предпринимателей, обещая ускоренное прохождение через пост грузового транспорта.

В этот же день по данному факту возбуждено уголовное дело и начаты следственные действия.

Государственный таможенный комитет призвал водителей грузового транспорта, пересекающих погранично-таможенные пункты страны, и перевозчиков не поддаваться на уговоры лиц, обещающих прохождение границы без очереди.

В апреле президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о реформировании таможенной службы, в котором в том числе были поставлены задачи по формированию в системе таможенных органов непримиримого отношения к коррупции. Для рассмотрения обращений граждан и предпринимателей в центральном аппарате ГТК работает call-центр: 1108.