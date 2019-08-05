В ближайшие дни по территории Узбекистана сохранится очень жаркая погода с температурой воздуха в дневные часы до +40…+43 градусов, а по югу местами до +44…+45 градусов, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

Небольшой спад жары ожидается к концу недели, температура воздуха понизится до +33…+38 градусов.

«В этом году мы пережили один из самых жарких, а во многих регионах, в том числе и в Ташкенте, самый жаркий июль за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане. Начиная с 11 июля, температура воздуха превышала норму на 5−7 градусов, а местами и еще больше, — отметили в Узгидромете. — Периоды спада жары были очень непродолжительными и слабо ощутимыми».

Отличительной чертой нынешнего июля стала продолжительность жаркого периода, подчеркивает Узгидромет. По большинству областей период с максимальной температурой воздуха +40 градусов и выше составил 10−17 дней, а по югу и пустынной зоне — 20−25 дней, что значительно превышает среднемноголетние значения.