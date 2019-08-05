Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу с связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В выходные на территории США произошло три случая массовой стрельбы, пишет РИА Новости. 3 августа было совершено нападение на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (Техас). Стрелок был задержан, им оказался 21-летний Патрик Крузиос. Погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.

В ночь на 4 августа произошла стрельба возле одного из баров в Дейтоне (Огайо). Погибли 9 человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Нападавшим оказался 24-летний Коннор Беттс. Среди погибших оказалась и его сестра.

Третий случай произошел также ночью 4 августа. В Чикаго (Иллинойс) стрелок открыл огонь по людям в парке из автомобиля, ранены 7 человек. О задержании нападавшего пока не сообщается.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, на 5 августа в списках жертв и пострадавших граждан Узбекистана нет.