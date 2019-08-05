24 августа в 19:00 на стадионе «Узбекистан» состоится один из масштабных музыкальных проектов этого лета — Open To Music.

Специальным гостем мероприятия станет одна из наиболее успешных танцевальных групп в мире — Fly Project.

Основанная в Бухаресте Тудором Ионеску и Даном Денесом, румынская группа дала более 2000 концертов всего за 6 лет и стала обладателем более 10 престижных наград в сфере музыкальной индустрии.

Ни одна вечеринка не проходит без зажигательных хитов Fly Project, таких как: Toca Toca, Musica, Mandala и Mexico. Солисты группы являются авторами собственных треков, которые заряжают своим драйвом и легкостью.





На разогреве у топовых музыкантов выступит известная в родном Узбекистане, да и далеко за его пределами, группа Flyin Up. Талантливые музыканты во главе с фронтменом Джасуром Худайбердиевым уже много лет активно развивают культуру альтернативного рока на территории нашей республики. А также создают музыку, которая по своему качеству не уступает уровню мировых исполнителей. В этом можно убедиться на самом концерте, так как в рамках проекта Open To Music группа записывает кавер на песню Clean Bandit — Mama, которую обязательно исполнит на мероприятии.

В общем, скучно точно не будет. Так что можно брать билеты и жечь со всем городом на Open To Music в последние дни лета.

Место проведения: стадион «Узбекистан» (Юнусабадские теннисные корты).

Ориентир: Телевышка

Горячая линия: (+998) 93−590−94−94, (+998) 71−207−10−71

Стоимость билетов: от 80 тысяч сумов.

Билеты можно купить на iticket.uz.

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