Сервис электронного документооборота Faktura.uz существует три года. За это время к нему уже подключился Центральный банк и 29 коммерческих банков, мобильные операторы и интернет-провайдеры, korzinka.uz и Uztelecom — всего больше 12 тысяч организаций из разных городов Узбекистана. Эти компании снизили расходы на отправку документов минимум в 5 раз, сократили расходы на аренду помещений для бухгалтерии и дали возможность своим сотрудникам заниматься полезной работой вместо бесконечной штамповки документов.





Factura.uz — это простой и понятный облачный сервис, который позволяет компаниям обмениваться между собой 35 видами типовых документов и любыми неформализованными документами. Отправить документы можно любой компании, которая зарегистрирована в системе, или сразу нескольким организациям, если бизнес сетевой. Абонентской платы нет: нужно платить только за те документы, которые были отправлены. Все документы, сгенерированные в системе, подписываются электронной цифровой подписью и юридически равнозначны обычным бумажным документам.





Сформированные в сервисе Faktura.uz документы автоматически отправляются не только в личные кабинеты получателя и отправителя, но и в налоговые органы. Благодаря этому во время налоговой проверки достаточно просто сформировать отчет о файлах, находящихся в системе — в государственных органах уже есть инструменты, позволяющее проводить быструю проверку электронных документов.





После активации личного кабинета организация может отправлять данные любой из 12 тысяч организаций, зарегистрированных в системе. Особенно это удобно, когда контрагент компании находится в другом городе. Можно сравнить: отправка одного документа через сервис Faktura.uz стоит всего 1500 сумов, тогда как доставка почтой, курьерской службой или таксистом-междугородником будет стоит 7, 10 и 25 тысяч сумов соответственно. С Faktura.uz больше не нужно ездить на другой конец города, чтобы срочно забрать счет-фактуру или договор — теперь их можно получить или отправить, не выходя из офиса.





Сервис Faktura.uz удобен не только для крупного, но и для среднего и малого бизнеса. Для них в системе предусмотрена возможность бесплатной отправки документов внутри компании, если количество подключенных сотрудников составляет не более 10 человек. Внутренний документооборот работает наряду с внешним и так же безопасен — используются банковские системы защиты данных.

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