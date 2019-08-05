2 августа в Туркестанской области Казахстана на автотрассе Алматы-Ташкент-Термез произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором на месте погибли четыре человека.

По данным генерального консульства Узбекистана в Алматы, среди них два узбекистанца — Ф. Т. и Д. А. Третий узбекистанец Р. Ж. скончался от полученных травм в городской больнице Шымкента.

Tengrinews.kz уточняет, что ДТП произошло в результате выезда грузовика, направлявшегося в Шымкент, на полосу встречного движения. Машина столкнулась с автомобилями Audi и КамАЗ, после чего опрокинулась и загорелась.

Генконсульство Узбекистана помогает родным погибших в решении консульско-правовых и организационных вопросов транспортировки тел соотечественников на родину.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областей Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в генконсульство в Алматы по телефону: +7−727−291−11−78.