Ташкентский межрайонный экономический суд решением от 2 июля отменил соглашение между государственными органами Узбекистана и турецкой компанией Demir Group о реконструкции бывшей гостиницы «Чорсу», сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами. Причиной стало невыполнение иностранной компанией обязательств в установленные сроки.

Соглашением от 9 марта 2018 года предусматривалось, что совместное предприятие Inter Tourism, основанное Demir Group, должно было до конца 2019 года привлечь в проект инвестиций в сумме не менее 33 млн долларов США за счет собственных и привлекаемых средств без гарантий правительства Узбекистана.

Планировалось, что новый четырехзвездочный гостиничный комплекс будет располагать 270 номерами и создаст не менее 350 рабочих мест. В сентябре 2017 года постановлением президента Узбекистана было одобрено предложение о продаже Demir Group гостиницы «Чорсу» по «нулевой» выкупной стоимости. Территория, прилегающая к гостинице, должна была превратиться в туристическую зону «Эски Шахар» («Старый город»).

В начале текущего года руководитель Demir Group Ахмет Демир заявил о проблемах с реализацией проекта, связанных с бумажной волокитой и сложностями получения кредита. Власти в ответ заявили, что инвестор должен выполнять взятые на себя обязательства.

По данным Агентства по управлению госактивами, правительство поручило выставить гостиничный комплекс на повторные торги. В настоящее время готовится соответствующее постановления.

Ахмет Демир известен тем, что открыл в центре Ташкента первый крупный супермаркет, впоследствии выросший в крупный торговый комплекс. В конце 2010 года комплекс Demir был закрыт, а предприниматель покинул Узбекистан.