Курбан хайит в Узбекистане будет отмечаться в воскресенье 11 августа. Постановление об этом в субботу подписал президент Шавкат Мирзиёев.

«Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2019 году первого дня Курбан хайита с 11 августа (воскресенье), 11 августа 2019 года широко отметить в стране как праздник Курбан хайит», — говорится в документе.

Дополнительных выходных дней не предусмотрено.

В постановлении подчеркивается роль и значение священного праздника Курбан хайит, который является выражением общечеловеческих ценностей, присущих народу Узбекистана, таких как доброта и милосердие, благодарность и толерантность.