Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана заявило, что с 4 августа отсутствие у водителей автотранспорта, принадлежащего юридическим лицам, сертификата о прохождении каждые два года курса повышения квалификации, будет считаться нарушением Правил дорожного движения. С этой даты вступает в силу поправка в статью 135 Кодекса об административной ответственности, штраф за отсутствие сертификата — одна минимальная зарплата.

Вопрос о применении данной поправки возник после отказа Avtotest Report, единственной компании, имеющей лицензию на повышение квалификации водителей автотранспорта юрлиц, от оказания этих услуг.

Как сообщили в ГУБДД, в настоящее время завершается процесс оформления лицензии на открытие курсов повышения квалификации Организации содействия обороне «Ватанпарвар», имеющей сеть автошкол по всей стране.

«В ближайшие дни организации, имеющие статус юридических лиц, смогут обратиться в региональные подразделения организации „Ватанпарвар“ для прохождения в установленном порядке обучения на курсах повышения квалификации», — отмечается в сообщении.

Накануне Антимонопольный комитет охарактеризовал решение Avtotest Report как злоупотребление доминирующим положением.

В феврале, когда поправка в Административный кодекс была одобрена Сенатом, сообщалось, что курсы повышения квалификации будут проходить только водители юрлиц, занимающиеся перевозкой грузов или пассажиров. Однако в окончательной формулировке законе говорится, что сертификат должны иметь все водители транспортных средств, принадлежащих юрлицам.