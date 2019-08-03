1 августа автор блога Troll.uz Умид Гафуров сообщил, что местные власти уже больше месяца привлекают бюджетников и военнослужащих к работам по благоустройству на кладбище «Хазрати Имам» в Бухаре. Позже он добавил, что банки заставляют каждый день организовывать питание для работников. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщило о начале проверки.

Хокимият Бухарской области назвал сообщения о привлечении бюджетников к принудительному труду «россказнями» и потребовал доказательств.

«У народа есть такая поговорка: „Если хочешь узнать, насколько благоустроена страна, сходи на базар и кладбище“. Поскольку кладбище — это место захоронения мертвых, а базар — источник средств к существованию. В этом смысле обязанность и долг каждого человека — это посещать могилы, священные места и места поклонения, навещать могилы наших близких, странствующих в ином мире, читать Коран и содержать места захоронения в чистоте и порядке», — говорится в сообщении администрации на странице хокима области Уктама Барноева в Facebook.





Хокимият подтверждает, что на протяжении месяца ведутся масштабные работы по реконструкции кладбища «Хазрати Имам». Для этого из местного бюджета выделено 500 млн сумов.

Хоким Бухары Карим Камолов прокомментировал сообщения о том, что к принудительному труду — благоустройству и другим работам — на кладбище были привлечены военнослужащие, работники медицинских учреждений, системы образования и представители махаллей.

«В рамках программы „Обод махалла“ благоустраивается и махалля Гафура Гуляма. Кладбище „Хазрати Имам“ находится на этой территории. Ни один работник предприятий и организаций не был привлечен к труду под давлением или угрозами», — отметил глава городской администрации.

Пресс-служба Бухарской области сослалось на речь министра занятости и трудовых отношений Шерзода Кудбиева о хашаре, чтобы обосновать свою позицию.

«Хашар является древним обычаем нашего народа, — сказал он. — Практика, когда соседи и родственники или жители одной махалли объединяются для того, чтобы построить дом, посадить сад или привести в порядок улицу, является частью культуры нашего народа. Однако, когда, к примеру, сотрудников поликлиники или школы рано утром, не спрашивая их согласия, грузят в автобусы и везут подметать территорию вдоль автомагистрали, — это не хашар, а принудительный труд», — отметил глава Минтруда.

Хокимият потребовал доказательства принуждения людей к труду.

«Теперь сами подумайте. Небольшой вклад в благоустройства священного места захоронения наших предков — разве это не древняя традиция или обычай? Скажите-ка, когда это дело стало чужеродным нашей культуре?! Кто из кричащих в социальных сетях видел, чтобы с утра сотрудников поликлиники или школы рано утром, не спрашивая их согласия, грузят в автобусы и везут на принудительный труд? Где факты, где доказательства? Все, что было сказано и написано, это россказни, попытка сделать себя героем», — считают в администрации.

«В Бухаре сегодня интенсивность начатых масштабных работ по строительству и обновлению не замедлялась ни на миг. Бог в помощь тем, кто работает день и ночь, прилагает усилия, чтобы сделать страну процветающей и обрадовать людей. Мы вернемся к теме снова», — резюмировали в хокимияте.

Отметим, что издание Kun.uz в беседе с сотрудником Управления благоустройства области и другими участниками работ на кладбище узнало, что на работу выходили также медики, учителя школ и воспитатели детских садов, которые обычно работают с утра до обеда.

Во время дискуссии с председателем фонда «Махалля» Шерзод Кудбиев отметил, что хашары проводят только на основании актов президента и Кабинета Министров.