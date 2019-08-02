«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку заготовок из овощей, которые непременно нужно успеть закрыть на зиму.

Баклажанная икра





Икра баклажанная — рецепт простой и вкусной закуски, приготовить которую можно без особых трудностей. Любимое блюдо можно законсервировать и наслаждаться вкусом летних овощей в холодное время года.

Кабачковая икра





Кабачковую икру можно с легкостью заготовить и на зиму, а чтобы она получилась очень вкусной, такой же, как в магазине, достаточно следовать рецепту.

Маринованные грибочки





Грибочки по этому рецепту будут готовы уже через сутки. Эта закуска подойдет и для семейного ужина, и для праздничного застолья.

Вяленые помидоры





Вяленые помидоры можно подавать и как самостоятельное блюдо, и как добавку к другим блюдам. Они отлично сочетаются с мясом, рыбой, макаронами. Еще помидоры можно добавлять в салаты, домашний хлеб и делать с ними бутерброды.

Баклажаны в томате





Это простой и вкусный салат на зиму. Отличное сочетание баклажанов и овощей дает превосходный вкус. Еще этот салат можно закатывать маленькими порциями.

Лечо





В этой сочной, нежной и ароматной овощной заготовке собраны все краски и вкусы лета. Лечо можно есть с ржаным хлебом или горячей лепешкой, а также подать его в качестве соуса к пасте или гарнира к мясным блюдам.

Витаминный микс из орехов и сухофруктов





Укрепить иммунитет в холодное время поможет витаминный коктейль из орехов и сухофруктов. Приготовление не отнимет много времени и сил. Принимать следует за полчаса до еды.

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