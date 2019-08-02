В законодательство Саудовской Аравии внесено несколько поправок, согласно которым женщины смогут выезжать за границу без согласия мужа или другого родственника-мужчины, сообщило РИА Новости.

При достижении 21-летнего возраста женщина «сможет самостоятельно получить паспорт без обязательного согласия опекуна». Ранее женщинам приходилось получать разрешения опекунов-мужчин для поездок за рубеж. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.

Женщина также получила право быть опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами, регистрировать новорожденных в государственных органах.

В прошлом году в Саудовской Аравии впервые женщинам выданы водительские права, а также им разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии. В феврале этого года послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина — принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд.