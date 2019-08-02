Американская благотворительная организация Project CURE готова поставить в больницы Каракалпакстана около десятка видов медицинского оборудования, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам встречи посла Узбекистана в США Жавлона Вахабова с представителями организации 24 июля.

Project CURE — крупнейший в мире дистрибьютор медицинского оборудования на цели благотворительности. Деятельность организации охватывает 135 государств мира. К работе привлечены более 20 тысяч волонтеров.

Представители Project CURE готовы поставить в Приаралье операционные столы, больничные койки, оснащенные диагностическим оборудованием, аппараты гемодиализа, оборудование для ультразвукового исследования, рентгеновские сканеры, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных, родильные и инвалидные кресла, дефибрилляторы, лабораторные приборы и медицинские кислородные баллоны.

Первым шагом в налаживании взаимодействия станет подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством здравоохранения Каракалпакстана и Project CURE. На основе этого документа американская организация направит в республику оценочную миссию для изучения конкретных потребностей медицинских учреждений зоны Приаралья.

Миссия составит полный список средств, которые будут поставлены в Каракалпакстан. При организации поставок будут учтены технологические и кадровые возможности больниц Приаралья, к отдельным видам оборудования планируется приложить дополнительные комплектующие (аккумуляторы, стабилизаторы, генераторы и другие), а также провести краткие курсы по их использованию.