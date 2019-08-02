Электронные платежные сервисы UPAY и Payme возобновили прием платежей за электроэнергию, сообщается на их на Facebook-страницах.

Сервис UPAY объявил 31 июля, что с 1 августа приостанавливает услугу по приему платежей за электроэнергию. Схожий пост был опубликован на странице Payme 1 августа, однако в этом случае приостановка услуги не затрагивала Ташкент, Ташкентскую и Андижанскую области.

По данным Антимонопольного комитета, чье внимание привлекло заявление UPAY, пользователи в социальных сетях высказывали недовольство таким решением и предполагали, что оно связано с ожидающимся с 15 августа повышением тарифов на энергоресурсы.

«По мнению комментирующих потребителей, это сделано было по инициативе коммунальных предприятий для того, чтобы приостановить прием оплаты от граждан по задолженностям и предоплаты по действующим сегодня тарифам», — говорится в сообщении пресс-служба комитета.

Представители Payme на вопрос пользователей, с чем связано приостановление приема платежей, ответили, что «данное решение было определено в одностороннем порядке».

Представители UPAY объяснили Антимонопольному комитету, что в июне получили уведомление от предприятия «Региональные электрические сети» о прекращении заключенного между сторонами договора в связи с необходимостью пересмотра его условий.

Антимонопольный комитет призвал стороны UPAY и «Региональные электрические сети» перенести пересмотр условий договора на период после 15 августа (по истечению срока приема оплат по действующим тарифам).

Таким образом, сервис UPAY и другие мобильные платежные приложения, а также кассы банков продолжают принимать платежи за электроэнергию.