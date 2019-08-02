По данным Государственного центра тестирования, в 2019 году было зарегистрировано более 1 миллиона абитуриентов. Эта цифра на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, и количество желающих получить высшее образование в Узбекистане растет ежегодно. В то же время потенциал вузов принимать большое количество студентов значительно ограничен.

По данным Всемирного банка, охват высшим образованием в Узбекистане снижался в последние годы и составил только 9% в 2017 году (от соответствующей возрастной категории населения) по сравнению со среднемировым уровнем 38%. Вместе с тем, широко признано, что образование, в том числе высшее, играет ведущую роль в улучшении качества жизни людей и стран. Не имея доступа и финансовых ресурсов, сегодня развивающиеся страны представляют собой образовательную «пустыню», в то время как развитые государства имеют огромный доступ к информации и знаниям.

Наше преодоление этого разрыва в образовании стало проще, чем когда-либо, благодаря интернету и развитию профессионального, высшего онлайн-образования, также в системе краткосрочных профессиональных онлайн-курсов для работников.

Онлайн-образование имеет две основные формы. Первая — это курсы, предлагаемые вузами для получения образовательной степени, где учащиеся проходят обучение независимо от места пребывания. Среди таковых известны курсы Массачусетского технологического института MIT OpenCourseWare и Гарвардского университета Harvard online learning.

Вторая форма онлайн-обучения состоит из профессиональной подготовки, по итогам которой выдается сертификат о прохождении. Такое онлайн-обучение обычно предназначено для профессионалов или студентов, желающих пройти специальные тренинги или подготовиться к сертификационным экзаменам.

Мировая практика распространения практики онлайн-образования и последние тренды в сфере подготовки кадров свидетельствуют о потенциальной роли данного тренда в решении большого количества острых социально-экономических проблем развивающихся стран, в том числе и Узбекистана.

Мировые тренды перехода на онлайн-образование

Во-первых, многие вузы в мире предлагают онлайн-курсы уже 20 лет по многим учебным программам. В последние годы к ним присоединились такие мега-университеты США, как Aризонский государственный университет, Университет Пердью, Университет Южного Нью-Гемпшира и Университет Вестерн Говернонс, которые предлагают доступные и гибкие онлайн-программы для получения образовательной степени. Эта практика распространилась на многие страны. В последнем опросе Global Shapers, проведенном среди 25 тысяч молодых людей со всего мира, 77,84% респондентов сообщили, что в прошлом они посещали онлайн-курсы.

Во-вторых, после нескольких десятилетий введения требований по образованию в качестве сертификата наличия способностей, сегодня работодатели начали уделять больше внимания навыкам, чем дипломам. Google, Apple и многие другие ведущие работодатели перестали требовать дипломы для многих рабочих мест. Такие группы, как Opportunity@Work, расширяют возможности карьерного роста за счет перехода к найму на основе навыков, а не дипломов, которые более удобно получить с помощью отдельных подготовительных курсов, предлагаемых в онлайн-режиме.

В-третьих, рост массовых открытых онлайн-курсов (Massive open online course, MOOC) способствуют трансформации системы высшего образования через специально созданные онлайн-платформы, что расширило глобальный доступ к качественному и бесплатному образованию. В последние несколько лет поставщики MOOC, такие как Coursera, EdX и Udacity начали предлагать учебные программы для получения образовательных степеней и сертификатов, создавая недорогую альтернативу традиционным поставщикам образовательных услуг.

В-четвертых, сегодня образование рассматривается как один из видов вознаграждения работникам. Например, Starbucks предлагает доступ к программам степеней Аризонского госуниверситета. Guild Education помогает компаниям Disney, Lyft и Walmart предлагать образование своим сотрудникам в качестве вознаграждения. Coursera предлагает спонсорское образование для бизнес-структур. Одновременно увеличиваются расходы компаний на онлайн-образование. Компания Kellogg в целях создания вдохновляющей культуры приобретения знаний инвестирует огромные деньги в онлайн-обучение, чтобы предоставить своим работникам возможность получать знания для их успешного продвижения по карьерной лестнице. Расходы на онлайн-образование увеличиваются, в то время как расходы на аудиторное обучение сокращаются.

В-пятых, цены на классическое образование (четырехгодичный диплом) все растут. Например, в США они удвоилась в период с 1989 по 2016 год — примерно в восемь раз быстрее, чем заработная плата в стране. Это означает, что каждая последующая партия выпускников находится в худшем положении, чем предыдущие. Одна из причин роста платы за обучение в вузах заключается в том, что государственное финансирование сферы образования постепенно снижается в некоторых странах. Большинство людей, пытаясь получить образовательную степень, одновременно работают, чтобы оплатить за обучение, что, в свою очередь, влияет на качество их образования.

В-шестых, приложение к диплому (то есть список пройденных курсов) не в состоянии описать то, что человек действительно умеет делать. Нынешняя модель курсов и кредитов все чаще кажется устарелой в мире стремящейся в модели «покажи то, что умеешь». Практика требует продолжительного обучения в течение всей жизни, а традиционные программы предлагают только 4−6-годичное образование. Вместе с тем, Gallup на примере американского населения показывает, что доверие к традиционной системе высшего образования (считающейся лучшей в мире) в последние годы падает.

В-седьмых, необходимость в снижении степени неравенства растет. Возможно, наиболее тревожным является тот факт, что поступление в вуз и окончание учебы в мире разделяет людей по имущественному признаку. Исследования в США показывают, что молодежь из нижнего социально-экономического класса с высокими результатами тестов в школе имеет 3 из 10 шансов получить высшее образование и, соответственно, хорошую работу в молодом возрасте, по сравнению с молодежью с высоким социально-экономическим статусом, имеющим низкие результаты тестов, у кого шансы 7 из 10.

Плюсы и минусы онлайн-образования

Следует учесть преимущества онлайн-обучения, которые заключаются в следующем:

возможность предоставления видеолекции со встроенными презентациями, интерактивными заданиями и применением других современных образовательных технологий;

мультимедийные короткие видео со встроенными вопросами и одновременным семантическим анализом ответов на вопросы;

легко связаться с преподавателем при помощи чата, почты, форума или аудио/видеосвязи на платформе для дистанционного обучения;

невозможность разветвленных коррупционных схем;

восполнение нехватки преподавателей по тем направлениям, которые плохо развиты в отдельных учебных заведениях;

онлайн-обучение позволяет легко выбрать удобное время и место для обучения, как и собственный темп занятий;

гибкость во времени выполнения заданий с соблюдением определенных временных рамок;

возможность доступа к массовому открытому онлайн-курсу (MOOC) в любой обстановке, где есть возможность подсоединения к интернету;

быстрое прохождение курса в зависимости от времени, посвященного изучению курса;

обучение происходит в более неофициальной обстановке;

шанс для студентов из развивающихся стран получить доступ к передовому образованию от преподавателей ведущих мировых учебных заведений;

данные портфолио студентов сохраняются в системе, что дает возможность дальнейшего найма студентов заинтересованными компаниями;

возможность изучать курс на многих языках одновременно;

возможность использования любых онлайн-инструментов;

нет необходимости в дипломе для участия в курсах;

возможность постоянного улучшения навыков в течение всей жизни, необходимых для карьерного роста или для смены специальности в случае структурных изменений в экономике;

многим стеснительным людям, людям с ограниченными возможностями, кому трудно физически продвигаться, легче обучаться на онлайн-курсах.

Вместе с тем, имеются и некоторые недостатки онлайн-образования, которых также следует отметить для дальнейшего поиска их решения:

различие в уровне подготовки, культуре и языке студентов;

несовместимость маленьких семинарских классов и персонифицированной обратной связи;

студенту может не хватать личного контакта с преподавателем или другими учениками;

чтобы разобраться с материалами и заданиям во время электронного обучения, может потребоваться больше времени;

некоторые студенты не могут сосредоточиться во время лекций, так как есть соблазн посещать соцсети;

существует проблема мошенничества при выполнении заданий.

Внедрение онлайн-образования в Узбекистане

Согласно исследованиям Всемирного банка, образование является сильнейшим инструментом решения проблем бедности, повышения уровня здоровья людей, роста гендерного равенства, обеспечения мира и стабильности. О проблемах в сфере образования, в том числе и высшего, и качества выпускников в Узбекистане говорилось немало. Большое число выпускников, работающих не по специальности, свидетельствует о серьезных проблемах в сфере высшего образования.

В таких условиях введение практики онлайн-образования со всеми преимуществами, перечисленными выше, имеет большой потенциал решения этих проблем путем расширения возможности доступа большего количества людей к качественному образованию, в том числе, и женщин, людей с ограниченными возможностями, а также детей из бедных семей. Об этом свидетельствует опыт других развивающихся стран, успешно продвигающих образование, основанное на онлайн принципах. С другой стороны, на это можно смотреть не только как возможность, но и как на необходимость в силу глобальных трендов, перечисленных выше.

В Узбекистане в последнее время стало уделяться определенное внимание онлайн-обучению. Министр народного образования не раз заявлял о видеолекциях в школах. Постановлением президента в 2018 году предоставлено право всем вузам, учреждениям послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации кадров, независимо от их форм собственности и подведомственности, права организовывать дистанционное обучение.

В результате была создана онлайн-платформа на базе Центра внедрения электронного образования. На первом этапе дистанционное обучение планируется внедрять для заочного и вечернего направлений, а в последующих этапах — для других направлений.

Параллельно Республиканская высшая школа бизнеса и управления имени Беруни при Национальном агентстве проектного управления при президенте также создает онлайн-платформу для предоставления обучающимся возможности освоить учебный материал независимо от места их пребывания в соответствии с их интересами, способностями и потребностями, развитием профессиональных навыков на основе использования информационных технологий.

Широкое распространение онлайн-обучения в вузах республики могло бы обеспечить доступ к образованию для многих желающих, а также помогло бы постепенно повысить профессиональные навыки желающих обучаться, преодолевая географические и временные ограничения. Более того, интернет-обучение снижает стоимость образовательных услуг для потребителей, что дает возможность семьям c ограниченными финансовыми возможностями получать образование по желаемой специальности.

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