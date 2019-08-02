Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев пояснил разницу между хашаром и принудительным трудом в ходе заседания Международного пресс-клуба 1 августа, посвященного новой системе борьбы с торговлей людьми и принудительным трудом в Узбекистане. Цитата министра приводится в Telegram-канале ведомства.

«Хашар является древним обычаем нашего народа, — сказал он. — Практика, когда соседи и родственники или жители одной махалли объединяются для того, чтобы построить дом, посадить сад или привести в порядок улицу является частью культуры нашего народа».

Глава Минтруда подчеркнул, что хашары — это «всегда праздник, взаимопомощь, сплочение перед трудностями и их совместное преодоление».

«Однако, когда, к примеру, сотрудников поликлиники или школы рано утром, не спрашивая их согласия, грузят в автобусы и везут подметать территорию вдоль автомагистрали, — это не хашар, а принудительный труд», — заявил министр.

Он добавил: «Еще хуже, когда из-за отказа от участия в таких „хашарах“ принимаются дисциплинарные меры к сотрудникам, вплоть до лишения места работы».

Шерзод Кудбиев призвал разделять хашар и принудительный труд, понимать разницу между ними.

«Хашар — добровольная взаимопомощь и праздник. Принудительный труд — выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания», — подчеркнул он.

Глава Минтруда назвал «большой победой» планируемое введение уголовной ответственности за детский и принудительный труд. Напомним, сейчас санкции за административное принуждение к труду содержатся в статье 51 Кодекса об административной ответственности. Это правонарушение влечет наложение штрафа от 1 до 3 минимальных размеров заработной платы. То же правонарушение, совершенное в отношении несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 5 до 10 МРЗП.

Только за июль «Газета.uz» трижды писала о случаях принудительного труда в регионах Узбекистана. Самым массовым стал хашар в Риштанском районе, где ведется масштабная реконструкция со сносом домов. Туда привлекли 13562 человека из всех районов и городов Ферганской области, среди них были 1500 сотрудников «Ферганаазот», 2500 сотрудников Ферганского нефтеперерабатывающего завода и 550 сотрудников Ферганской теплоэлектроцентрали. Три группы Минтруда проводят проверку по этому факту.

Наиболее парадоксальным оказался случай, когда инспекторов труда Центра содействия занятости населения Самарканда принудительно привлекали к бетонированию обочины улицы Садриддина Айни. «Мы должны защищать трудовые права граждан. Но сегодня нас самих привлекли к принудительному труду», — говорилось в обращении инспекторов. Вследствие проверки Минтруда начальник Государственной инспекции труда области, его заместитель, директор Центра содействия занятости Самарканда, государственный правовой инспектор труда и заведующий филиалом по вопросам оплачиваемых общественных работ освобождены от должностей.

В Касансайском районе Наманганской области по поручению заместителя хокима района Мубилло Исомиддинова работники школ привлекались к благоустройству и заливке бетона вдоль набережной реки в рамках госпрограммы «Обод марказ» («Благоустроенный центр»). Замхокима района был оштрафован на 3 МРЗП (608190 сумов) за административное принуждение к труду. Ранее Министерство народного образования за этот же инцидент уволило главу Касансайского районного отдела народного образования Наманганской области.